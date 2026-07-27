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Siria registra nuevas incursiones del Ejército de Israel en las provincias de Quneitra y Dará

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Las fuerzas del Ejército de Israel han realizado este lunes incursiones en las provincias de Quneitra y Dará, en el sur de Siria, donde registraron viviendas, detuvieron a un civil y desplegaron vehículos militares en varias localidades próximas a los Altos del Golán.

Según informa la agencia estatal SANA, varios vehículos militares entraron al amanecer en la aldea de Taranga, en el norte de Quneitra. En esta acción, las tropas israelíes allanaron y registraron varias viviendas, detuvieron a un residente y lo trasladaron a territorio ocupado en los Altos del Golán, antes de retirarse de la localidad.

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Esta acción llega después de una acción similar en norte de Quneitra. Además, horas antes, las inmediaciones de Taranga habían sido alcanzadas por proyectiles de artillería israelíes.

En la provincia de Dará, soldados israelíes avanzaron hacia la aldea de Mariya, en la cuenca del río Yarmuk. Los vehículos se posicionaron en la carretera que comunica la localidad con el cuartel, abrieron la vía hacia la aldea de Al Arda y comenzaron a registrar varias viviendas, ha informado la misma agencia estatal sin que por el momento las autoridades sirias hayan informado sobre este incidente.

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Este tipo de incursiones vienen siendo frecuentes en los últimos meses, en unas acciones que Israel justifica en operaciones contra "terroristas", mientras que Damasco ha hecho un llamamiento a la ONU y la comunidad internacional para que "asuman sus responsabilidades" y tomen medidas para frenar a Israel.

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