La Rina Letizia preside la reunión anual del Instituto Cervantes con un impecable 'total look' blanco

La Reina Letizia ha retomado este lunes su agenda institucional apenas unas horas después de desplazarse, junto al Rey Felipe VI, a algunas de las zonas afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid, donde ambos trasladaron su apoyo y cariño a los vecinos, así como su reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. Mientras el monarca se prepara para emprender su próximo viaje de Estado a Perú, doña Letizia ha puesto el foco en uno de los compromisos culturales más relevantes de su agenda: la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, que este año se celebra por primera vez en Jerez de la Frontera.

La Reina ha presidido el acto inaugural de este encuentro, que reúne durante tres días a cerca de un centenar de responsables de los centros del Instituto Cervantes repartidos por todo el mundo junto al equipo directivo de la institución. La cita servirá para analizar las líneas estratégicas del próximo curso y abordar los retos de la promoción internacional de la lengua española y la cultura en español, además de rendir homenaje al escritor José Manuel Caballero Bonald con motivo del centenario de su nacimiento.

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Para esta ocasión, doña Letizia ha vuelto a demostrar su gusto por los estilismos sobrios y elegantes con un 'total look' blanco protagonizado por un chaleco de botonadura dorada y escote en pico, combinado con un pantalón fluido de pernera ancha. Como calzado, la Reina ha optado por la comodidad sin renunciar al estilo, luciendo unas manoletinas planas en el mismo tono, un conjunto que refleja la apuesta de la monarca por una imagen sofisticada y funcional en sus actos oficiales.

Con esta aparición, Letizia continúa reforzando su estrecha vinculación con el Instituto Cervantes, una institución clave para la proyección internacional del español y de la cultura hispánica. Su presencia en la inauguración subraya el respaldo de la Corona a la labor que desarrolla el organismo en más de un centenar de ciudades de decenas de países, donde trabaja para difundir la lengua y el patrimonio cultural español.

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