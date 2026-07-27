Galp eleva un 142% el beneficio atribuido en el segundo trimestre

Galp obtuvo un beneficio neto atribuido de 762 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 142% respecto del resultado de 315 millones contabilizado por la petrolera portuguesa entre abril y junio del año anterior, según ha informado este lunes la compañía.

De su lado, el resultado de Galp ajustado por costes de reposición experimentó en el segundo trimestre del año un incremento interanual del 45%, hasta 540 millones de euros.

La portuguesa ha indicado que sus resultados del segundo trimestre reflejaron un sólido desempeño operativo en un entorno de precios de materias primas volátil, derivado del aumento del riesgo geopolítico en Oriente Próximo, con repercusiones en los mercados energéticos mundiales durante el periodo, destacando el incremento de la producción de petróleo en Brasil.

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Asimismo, las cuentas trimestrales de Galp reflejaron un impacto positivo extraordinario de 141 millones de euros, frente a los 19 millones del año anterior, principalmente en relación con la valoración a precios de mercado de la posición de derivados financieros pendientes de liquidación, así como efectos de inventario de 81 millones de euros.

De este modo, en el primer semestre de 2026, el beneficio neto atribuido de Galp alcanzó los 651 millones de euros, un 4% por debajo del contabilizado un año antes, aunque el resultado ajustado por costes de reposición creció un 44%, hasta 812 millones.

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Hasta junio, el volumen de negocio de la petrolera lusa aumentó un 20% interanual, hasta alcanzar los 11.833 millones de euros, incluyendo 6.797 millones en el segundo trimestre, un 35% por encima de los ingresos correspondientes al mismo periodo de 2025. De su lado, la deuda neta al cierre del trimestre era de 1.379 millones, un 3% menos.

Asimismo, la compañía ha destacado que su inversión total en el semestre ascendió a 696 millones de euros, un 44% más que el año anterior, principalmente debido a la adquisición de la cartera de activos eólicos en España, que representó una inversión de 318 millones de euros.

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De hecho, en el semestre, más del 70% de la inversión se destinó a actividades en la península ibérica, incluidos 109 millones de euros en la refinería de Sines, esencialmente para el desarrollo de proyectos bajos en carbono.

"Estos resultados reflejan la calidad de nuestros activos y la capacidad de ejecución de nuestros equipos, incluso en un contexto de elevada volatilidad. Mantenemos una sólida disciplina financiera, al tiempo que seguimos invirtiendo en oportunidades que refuerzan la competitividad y el potencial de crecimiento de Galp", afirma la co-consejera delegada y directora financiera de Galp, Maria João Carioca.

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En reconocimiento al sólido desempeño en lo que va del año, las perspectivas para el resto de 2026 y la excelente ejecución de la estrategia, el consejo de administración de Galp propondrá a la junta general de accionistas de 2027 un aumento del dividendo por acción del 10%, hasta alcanzar los 0,70 euros por acción, con un primer pago provisional de 0,35 euros que se efectuará en agosto de 2026.

MOEVE.

En cuanto a las conversaciones con los accionistas de Moeve para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica, la portuguesa ha asegurado en la presentación de sus cuentas trimestrales que "siguen avanzando de forma constructiva", y todas las partes mantienen su compromiso de seguir adelante con una transacción que genere un valor estratégico y financiero significativo.

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En este sentido, dada la magnitud de la fusión propuesta, se prevé que un posible acuerdo se firme "durante el segundo semestre de 2026".

El pasado mes de enero, Moeve y Galp alcanzaron un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de 'downstream' y confiaron en llevarlas a buen puerto hacia mediados del año.

ACCIONA.

Por otro lado, la portuguesa ha Galp ha adquirido a Acciona Energía una cartera de energía eólica terrestre con 361 MW de capacidad instalada en España, con un valor empresarial de 420 millones de euros, reforzando así su posición en el mercado ibérico de las energías renovables.

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La cartera incluye 15 parques eólicos distribuidos por varias regiones de España, con una fecha media de entrada en operación comercial situada en 2005 y se espera que generen aproximadamente 800 GWh de electricidad al año.

"Esta adquisición refuerza la calidad y la diversificación de nuestra cartera renovable en la península ibérica, incorporando activos con un sólido historial operativo y perfiles de generación complementarios", ha indicado Georgios Papadimitriou, vicepresidente ejecutivo de Renovables de Galp.

Con esta operación, la capacidad renovable instalada de Galp aumenta hasta los 2,7 GW, con una generación anual de electricidad de 5 TWh. De tal modo, la energía eólica pasará a representar aproximadamente el 30% del mix de generación renovable de la compañía.

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