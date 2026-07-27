El Club de Exportadores ve injustificados los aranceles de EEUU y alerta de mayor incertidumbre empresarial

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha advertido de que la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos a las importaciones procedentes de la Unión Europea es una medida "claramente proteccionista" que "no tiene justificación" y que consolida un escenario de mayor incertidumbre para las empresas españolas, perjudicando la competitividad y las decisiones de inversión en el exterior.

El presidente de la entidad, Antonio Bonet, ha denunciado que la medida busca "utilizar los aranceles como arma" para presionar "indiscriminadamente" e intentar conseguir objetivos, algunos falsos como en este caso, en otros reales, pero totalmente independientes de las relaciones comerciales y económicas entre EE.UU. y cualquier otro país.

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Por su parte, Washington ha intentado justificar estos nuevos gravámenes en el marco de una investigación sobre los esfuerzos internacionales para combatir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, una decisión que afecta de forma desigual a los distintos sectores exportadores europeos y españoles.

A este respecto, Bonet ha recordado que la lucha contra el trabajo forzoso ya es un objetivo de la política comercial comunitaria y que la UE cuenta con legislación para prevenir que se importen productos elaborados con este tipo de prácticas.

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"Es un objetivo compartido por las economías desarrolladas y debe impulsarse mediante mecanismos multilaterales, cooperación internacional y reglas comunes", ha remarcado el presidente del Club de Exportadores.

En este sentido, Bonet también ha criticado que utilizar medidas arancelarias unilaterales como instrumento de presión "introduce distorsiones en el comercio internacional y perjudica a empresas que cumplen con los más altos estándares de diligencia debida y sostenibilidad".

Pese a esta situación, las empresas integradas en la organización continúan considerando que Estados Unidos es uno de sus principales mercados para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la UE, por lo que consideran "prioritario" preservar unas relaciones económicas sólidas basadas en la seguridad jurídica, la apertura comercial y la reciprocidad.

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"Más allá del impacto inmediato sobre determinados sectores, lo más preocupante es que se consolide una dinámica de creciente fragmentación del comercio internacional", ha alertado Bonet.

Por último, el responsable de la entidad ha subrayado que el tejido empresarial necesita "estabilidad, previsibilidad y un marco regulatorio claro", confiando en que ambas potencias apuesten por el diálogo para evitar una escalada comercial que perjudicaría a ambas economías.

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