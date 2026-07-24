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Javier Milei, sobre la polémica con Argentina en el Mundial: "Nos tienen celos"

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que los que critican a la selección albiceleste, que el pasado domingo perdió la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante España, "tienen celos" de todo lo que ha conseguido, y ha afirmado que sus compatriotas son "buenos en casi todo".

"El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir", señaló en una imagen con los colores de la bandera argentina publicada en la red social Instagram.

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La participación del combinado de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo estuvo marcada por la polémica. Muchos aficionados acusaron a la triple campeona del mundo de contar con el favor de la FIFA durante gran parte del torneo, en el que superó con apuros la mayoría de las eliminatorias.

Ya en la final contra España, con derrota de la albiceleste por un gol de Ferran Torres en la prórroga (1-0), cientos de seguidores argentinos denunciaron incluso que el equipo se había dejado ganar, llegando a solicitar la repetición del partido en la plataforma Change.org.

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"¿Tienes enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", apuntó en otra publicación Milei. "Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos", añadió en otro post, antes de mostrar otra imagen, hecha con inteligencia artificial, en la que se puede ver una imagen del presidente mostrando por debajo de su traje la camiseta argentina, con la leyenda '¡Viva la Argentina, carajo!'.

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