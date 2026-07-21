María del Monte revela el consejo de Isa Pantoja antes de marcharse "al fin del mundo"

'Hasta el fin del mundo' arranca su segunda edición. Este lunes todos los concursantes del reality de aventuras de TVE -a excepción de María José Campanario y su compañera, Belinda Washington- y su presentadora, Paula Vázquez, han puesto rumbo a la que promete convertirse en la mayor aventura de sus vidas, que en esta ocasión consistirá en recorrer más de 10.000 kilómetros por Asia, desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda hasta los volcanes del cinturón de fuego del Pacífico.

Entre las parejas que seguirán los pasos de celebrities como Rocío Carrasco, Alba Carrillo, o Cristina Cifuentes -que en la primera edición del formato viajaron a Sudamérica-, las formadas por María del Monte y la presentadora y modelo Rocío Muñoz; la actriz Elena Ballesteros y su hija Jimena; el actor Jorge Sanz y su hijo Merlín; los concursantes de 'Reacción en cadena' Borjamina y Miguel Ängel Gómez; Benita Castejón y su representante y amigo Tony R; o los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pinar, que tan ilusionados como expectantes se han dejado ver este lunes en el aeropuerto de Madrid para empezar el viaje.

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Una de las más nerviosas, la cantante de 'Cántame' o 'Salta la rana', que ha confesado que "no me gusta viajar, no me gusta la aventura pero mira... experiencias. ¿No dicen que cuando te da miedo algo te tienes que enfrentar? Ahí, a enfrentarme. Aunque todavía me pregunto en qué momento dije sí porque es una locura, una locura aunque creo que va a ser una experiencia única, que va a ser bonita, donde vamos a tener momentos mejores, regulares... los peores no los voy a considerar".

Entre risas, María ha reconocido que no se ha entrenado especialmente para esta aventura y que está segura que "la voy a liar parda, así que no me he preparado porque no me voy a acordar de nada". "Yo he probado mi mochila y he ensayado con la mochila, pero me tiraba para atrás, era Donatello, una guerra muy grande, pero poquito a poco, las cosas poquito a poco".

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Como ha desvelado, su mujer Inmaculada Casal "no me ha dicho nada. Me ha dicho que es una experiencia que lo voya hacer bien, que lo entiende, pero que tenga cuidado, que es mucho tiempo porque a ver, me conoce y sabe que soy muy miedosa. Soy muy caprichosa, soy muy escrupulosa. O sea que voy a todo lo que no soy". "Pero es curioso porque todas las personas que fueron el año pasado con las que he hablado me han dicho que si pudieran este año repetirían y eso tiene que ser por algo" ha añadido, admitiendo que "me mola mucho pues todos los sitios estos zen que vamos a ver y a sitios espirituales, es lo que me llama de todo esto, llevo años diciendo que es un sitio al que quiero ir, pero no tenía narices".

"A intentar pasarlo bien y disfrutar lo más que se pueda y se acabó" ha expresado, asegurando que no se le pasa por la cabeza ganar el concurso: "Yo voy a ganarme, no voy a ganarle a nadie, voy a ganarme a mí, porque también de esto de tenerle miedo a los viajes me quita mucha libertad y voy a intentar ganarme. Yo ya he ganado estando aquí". "Lo que me ha empujado a hacerlo, de verdad, es intentar superar cosas que tengo ahí que no me gusta cómo funcionan".

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Y aunque no ha querido pronunciarse sobre el estado de deterioro de Cantora tras la salida de Isabel Pantoja de la finca -"no he visto nada y aunque lo viera tú sabes como soy y yo ya estoy en otra, pasamos página" ha afirmado tajante- sí ha desvelado qué consejo le ha dado Isa Pi antes de irse "hasta el fin del mundo". "Que me lo pase bien.Ya está" y a la vuelta "claro que nos veremos" ha zanjado.