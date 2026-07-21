Kremlin niega relación entre investidura de Burnham y maniobras de fragata rusa en R.Unido

Moscú, 21 jul (EFE).- El Kremlin negó este martes que los ejercicios de tiro de una fragata rusa cerca de las costas británicas tengan relación alguna con la investidura del nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham.

"Todos los ejercicios, todas las actividades de nuestros buques se realizan en estricta consonancia con el derecho internacional y el derecho marítimo. Por ello, no hay que buscar ninguna indirecta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

PUBLICIDAD

Así respondió a una pregunta sobre las operaciones de la fragata Neustrashimi, que completó maniobras de tiro unas 40 millas al sur del puerto británico de Plymouth, según informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Al mismo tiempo, el portavoz ruso destacó que "uno de los primeros pasos" de Burnham "fue una declaración de apoyo incondicional a Ucrania", es decir, -añadió- "los planes del Reino Unido de hacer todo lo posible para la continuación de la guerra".

PUBLICIDAD

"Ese es un hecho que, por supuesto, hemos advertido", apuntó.

Por todo ello, Peskov subrayó que Moscú "no alberga esperanzas" sobre una mejoría de las relaciones con Londres con la llegada a Downing Street de un nuevo primer ministro en sustitución de Keir Starmer.

Además, también negó que el presidente ruso, Vladímir Putin, tenga intención de establecer próximamente contacto con el nuevo líder británico.

El lunes el nuevo primer ministro del Reino Unido sí conversó con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

En su conversación con Zelenski reafirmó el "firme compromiso" del Reino Unido con Ucrania y subrayó que "no habría absolutamente ningún cambio" en el enfoque británico en lo que respecta a la presión sobre Rusia.

Starmer se mostró durante todo su mandato muy crítico con el Kremlin y reforzó la asistencia diplomática y militar a Kiev, lo que incluyó la celebración de varias cumbres en su país en apoyo de Zelenski. EFE