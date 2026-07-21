Japón estrena designación de "día de calor cruel" tras registrar temperaturas de 40 grados

Tokio, 21 jul (EFE).- Japón estrenó este martes la designación de "día de calor cruel" ('kokushobi', en japonés) tras registrar temperaturas de al menos 40 grados en varias localidades del país, después de que la agencia meteorológica nacional adoptase el nuevo término en abril.

Según datos registrados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la ciudad de Toyota, en la prefectura japonesa de Aichi, experimentó hoy temperaturas de hasta 40,1 grados Celsius, mientras que Tajimi y Gujo, en la cercana prefectura de Gifu, registraron hasta 40,3 y 40 grados Celsius, respectivamente.

PUBLICIDAD

Tanto para Toyota como para Gujo se trata de la mayor temperatura jamás registrada, según la cadena pública de televisión japonesa NHK.

Otras ciudades de la zona, como Nagoya o Kumagaya, registraron temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que el termómetro en Tokio llegó a superar los 35 grados alrededor del mediodía.

En abril, la JMA introdujo el término 'kokushobi', tras una consulta nacional, para designar los días con temperaturas de al menos 40 grados, como forma de alertar a los ciudadanos sobre el calor peligroso.

Para los días con temperaturas de 35 grados o más, las autoridades utilizan el término 'moshobi', o "día de calor extremo".