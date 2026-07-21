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Igualdad investiga las muertes de dos mujeres en Toledo y Alicante como crimen machista

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Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre el asesinato de dos mujeres en Almoradí (Alicante) y en la localidad toledana de Alamada de Sagra como posibles casos de violencia machista. De confirmarse ambos asesinatos, la lista de muertes por violencia de género se elevaría a 31 en lo que va de año.

La Guardia Civil ha detenido este martes por la mañana a un hombre en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 56 años, que vivían en el municipio de Almoradí (Alicante). Sobre este caso, Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado de el sistema Viogén fue activado en 2008 por una denuncia y desactivado un año después por falta de medidas judiciales".

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En el caso de Toledo, un hombre de 48 años ha sido detenido en relación a la muerte de su mujer de 45 en presencia de tres de sus cuatro hijos. El detenido permanece ingresado tras autolesionarse.

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