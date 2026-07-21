Elsa Pataky desvela entre lágrimas su odisea durante la final del Mundial: "Era un sueño verlo con mis hijos"

Aunque la presencia de celebrities españolas fue numerosa durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina -con Penélope Cruz y Javier Bardem, Richard Gere y Alejandra Silva, o Carlos Alcaraz entre el público- en las gradas del MetLife Stadium de Nueva York se echó de menos a una de las actrices más aclamadas fuera de nuestras fronteras, Elsa Pataky.

De vacaciones en Costa Rica con Chris Hemsworth y sus tres hijos, la protagonista de 'Fast & Furious' tenía planeado animar a 'La Roja', pero un inesperado revés hizo que tanto ella como sus pequeños se perdiesen el partido con el que la Selección se hizo con su segunda Copa del Mundo, como ha relatado emocionada en su último post de Instagram.

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"Teníamos entradas para la final España vs Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos" ha comenzado, revelando cómo, "de camino de Costa Rica a Nueva York desviaron nuestro avión a Philadelphia y estuvimos atrapados en el avión 5 horas y no llegamos". "Tuvimos que verlo en el avión con el teléfono, llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país", se ha sincerado a corazón abierto, reconociendo que "no había llorado desde hacía tiempo con mis hijos".

Como ha contado, a pesar de que había conseguido entradas para ver el encuentro con sus niños -India Rose y los mellizos Tristan y Sasha, a los que a pesar de residir en Australia inculca su amor por España, a donde viajan un par de veces al año para ver a su familia y disfrutar de su pasión por la gastronomía española, especialmente el jamón y las croquetas- solo su primo Víctor "consiguió llegar y tuvo que ver el partido solo con 5 asientos libres al lado suyo, pero por lo menos con toda la afición".

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Pero, a pesar de que debido al incidente con su vuelo no lograron llegar a la final y la vieron entre lágrimas en el avión, a Elsa y su familia les quedó "el consuelo de ir a Times Square y mostrarle a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí". "A veces la vida no te deja!! Lo intentamos todo! Pero la mejor alegria es que ganamos y me siento orgullosa de ser Espanola!!! Ole Espana!!" ha expresado, añadiendo varias imágenes de sus pequeños, ataviados con camisetas y banderas de España, celebrando el Mundial de 'La Roja' en uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana con decenas de españoles.