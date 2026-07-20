La UA entrega a Cruz Roja 13.500 euros de ayuda "urgente" para Venezuela

La Universidad de Alicante (UA) se ha movilizado ante la emergencia humanitaria provocada por los recientes terremotos registrados en Venezuela y este martes ha entregado a Cruz Roja un cheque por valor de 13.500 euros para ayuda "urgente" a las personas afectadas por el seísmo.

Tras el terremoto, la institución académica activó una campaña de donaciones para canalizar el apoyo y la solidaridad de la comunidad universitaria y de todas las personas que desearan contribuir. Del total de la cantidad entregada, 7.000 euros corresponden al presupuesto de la UA en ayuda humanitaria y 6.570 euros han sido recogidos entre la comunidad universitaria por la plataforma de mecenazgo.

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Para garantizar una "respuesta rápida, eficaz y transparente", se decidió que el cien por cien de los fondos recaudados se destinara directamente a Cruz Roja, "que ya se encuentra desplegada sobre el terreno gestionando la asistencia de emergencia a las personas afectadas", ha señalado la UA en un comunicado.

La entrega del cheque se celebró la semana pasada en el despacho de la rectora de la UA, Amparo Navarro, en un acto en el que han estado presentes ella y el presidente provincial de Cruz Roja en Alicante, Francisco Galvañ Riquelme, así como las vicerrectoras de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Rosa María Martínez, y de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives, junto a Eva Espinar, directora de Secretariado de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria.

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La rectora ha destacado "la solidaridad de la comunidad universitaria que ha participado con aportaciones económicas a través del portal de mecenazgo de la UA" y ha resaltado también la "solidez y la confianza que ofrece Cruz Roja por su excelente trayectoria humanitaria, no solo en momentos como este, sino en todos sus proyectos".

La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) asignó a la Cruz Roja Venezolana dos millones de francos suizos del fondo de respuesta a emergencias (DREF) de manera inmediata y tras el impacto de los dos terremotos, ha precisado la UA.

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De manera adicional, la IFRC ha lanzado un llamamiento de emergencia que se centra en el apoyo a la Cruz Roja venezolana para la asistencia humanitaria a 300.000 personas afectadas por los terremotos y sus impactos secundarios, así como para acciones de recuperación temprana, por un importe inicial de 50 millones de francos suizos durante 24 meses, ha añadido.

Y ha indicado que la Cruz Roja venezolana cuenta con presencia en todo el país y una red de 3.322 personas voluntarias activas para el apoyo en esta emergencia a través de sus 41 delegaciones locales. Su red nacional de hospitales y centros de salud se mantiene activa y continúa prestando atención a través de sus ocho hospitales y 24 policlínicas.

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