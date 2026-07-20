La llegada de una nueva ola de calor pone este martes en aviso naranja o amarillo a gran parte del país

La llegada de una nueva ola de calor este martes pondrá en aviso naranja o amarillo a gran parte del país debido a las altas temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Andalucía, el calor pone en riesgo importante a Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga y en riesgo a Cádiz, Málaga y Sevilla; en Aragón, en riesgo importante a Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castila y León, en riesgo a Ávila, Burgos, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en riesgo importante a Albacete y Cuenca y en riesgo a Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; en Cataluña, en riesgo importante a Lérida y Tarragona, y en riesgo a Barcelona y Gerona; y en la Comunidad Valenciana, en riesgo importante estará Valencia y en riesgo Alicante y Castellón.

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Las altas temperaturas también ponen en aviso naranja a Baleares y Murcia, y en aviso amarillo a Madrid, Navarra, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Asimismo, las tormentas ponen en aviso amarillo a Albacete, en Castilla-La Mancha; a Murcia; y a Valencia, mientras que la provincia gallega de La Coruña estará en aviso amarillo por fenómenos costeros, mismo motivo por el que estarán en riesgo Gran Canaria y Tenerife.

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Este martes dará inicio una ola de calor, con una situación estable en la mayor parte del país. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la mitad sureste peninsular y Baleares; en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos con alguna llovizna débil y dispersa.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales, y no se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona.

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Podrían darse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica; y se espera la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península excepto en las regiones del noroeste, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha.

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Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur; se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir las mínimas podrían no bajar de los 25 grados.

En cuanto al viento, soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. La AEMET prevé viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado.

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El viento será flojo en el resto del país, aunque arreciará por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular, donde será de componente este. En Baleares, será flojo y variable.