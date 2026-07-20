De la Espriella encabeza el desfile militar en Medellín, un bastión de su victoria

Medellín (Colombia), 20 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó este lunes el desfile militar del Día de la Independencia en Medellín, capital de Antioquia (noroeste), uno de los departamentos donde obtuvo más votación en las elecciones del pasado 21 de junio.

En esta ciudad, De la Espriella destacó la importancia de los votos obtenidos en ese departamento al asegurar que "Antioquia resistió y Colombia se salvó" en las elecciones presidenciales.

"Hoy celebramos aquí el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia y que dio el grito definitivo de independencia el 21 de junio", afirmó De la Espriella, quien participó en el acto acompañado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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El mandatario electo agradeció el respaldo recibido en Antioquia, donde obtuvo el 64,42 % de los votos y ganó en 108 de los 125 municipios.

"Colombia no tiene cómo agradecerle a este pueblo de gente bravía, trabajadora (...) a este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad", manifestó.

En el desfile de Medellín participan más de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de socorro para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia, según la Alcaldía de la ciudad.

"El tigre (como se hace llamar De la Espriella) representa a Antioquia, el tigre tiene Antioquia en su corazón y en su espíritu", afirmó el presidente electo, que tomará posesión el próximo 7 de agosto.

El acto de Medellín coincide con el desfile militar encabezado en Bogotá por el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien presidirá por última vez la celebración del Día de la Independencia antes de instalar, en el Capitolio Nacional, el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso. EFE

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