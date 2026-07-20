Centenares de aficionados españoles esperan sin recompensa a la selección española en Barajas

Centenares de aficionados de la selección española de fútbol esperaron este lunes sin recompensa en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los flamantes campeones del mundo este domingo, tras lograr el triunfo (1-0) contra Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

La selección española de Luis de la Fuente tocó el cielo, por segunda vez en la historia, después de imponerse a la 'albiceleste' de Lionel Scaloni gracias a un gol del delantero Ferrán Torres en el minuto 106, en la segunda parte de la prórroga. Un gol que convirtió a España en el país con más mundiales, 2, de este siglo XXI, consolidando su evolución y hegemonía en este primer cuarto de siglo.

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Por ello, al conseguir la segunda estrella, después de 16 años de bordarse la primera en el Mundial de Sudáfrica, centenares de aficionados españoles acudieron a la puerta de llegadas del aeropuerto de la capital con la ilusión y esperanza de ver a los 26 protagonistas y al seleccionador, Luis de la Fuente.

Grupos de amigos, familiares y padres con sus hijos no quisieron perderse este momento. Todas las personas presentes estaban unidas bajo los mismos cánticos, colores y una misma indumentaria: las camisetas de la selección, sobre todo las de Lamine Yamal y Pedri.

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Las banderas de España tiñeron aquella puerta de llegadas de la T-4 de Barajas de rojo y amarillo, acompañadas de los gritos de 'campeones, campeones', el 'que viva España' del cantante Manolo Escobar y las referencias al autor del gol de la victoria en la final con un 'oh Ferrán, oh Ferrán'.

Sin embargo, cada grupo de amigos y cada familia alargaron sus experiencias inolvidables. Hubo personas que enlazaron la fiesta de anoche que se vivió en Madrid desde el pitido final del España-Argentina, con caras de sueño, mientras que otras aterrizaron minutos antes y se quedaron en la puerta con la esperanza de poder ver a sus ídolos.

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Que los protagonistas no fueran a pasar por delante era un hecho obvio, pero no asumido por los aficionados. El avión de la selección española aterrizó sobre las 14:30 horas en Madrid, pero los jugadores desembarcaron del avión de Iberia y se montaron en un autobús en la zona de autoridades.

Cuando esta información se propagó por las personas que estaban esperando en la puerta de llegadas, la desilusión se iba empezó a reflejar en las miradas de los hinchas que empezaron a marcharse rumbo, en algún caso, a las calles del centro de la capital de España, donde comenzará la rúa tras las visitas a La Zarzuela y Moncloa.

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Pese a que algunos de ellos expresaron su desilusión y tristeza, los 26 internacionales junto al cuerpo técnico pasearán en bus por las calles de Madrid hasta llegar a la fuente de la Plaza de la Cibeles para continuar con la celebración. En este monumento la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha organizado una fiesta, que comenzará sobre las 19:00 horas hasta que lleguen, cerca de las 21:00 horas, y en la que estos aficionados podrán aclamar a los nuevos héroes nacionales.