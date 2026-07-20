Aerolínea imputada en España asegura que Zapatero quería cobrar por mediar en su rescate

Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente de la aerolínea española Plus Ultra, investigada por una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculado a un rescate público que ha salpicado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el exmandatario tenía "la pretensión de cobrar" para mediar en el préstamo estatal para "salvarla".

En un escrito remitido al juez José Luis Calama, que investiga el caso, el empresario Julio Martínez Sola admite que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez, que habría tenido las mismas pretensiones que Zapatero, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero" por las labores de "acompañamiento" para obtener el crédito citado, de 53 millones de euros y concedido en 2021 con motivo de la crisis de la covid.

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Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra" por parte de la corporación empresarial estatal española SEPI.

Ambos "tuvieron plena conciencia" de que Julio Martínez y Rodríguez Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)", dice el escrito para referirse a una frase incluida en una de las conversaciones entre el exdirectivo venezolano de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

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El documento presentado por Martínez Sola, al que tuvo acceso EFE este lunes, añade que eso "fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener" Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido con el préstamo (530.000 euros) a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Julio Martínez.

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La firma del contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", es decir, la obtención del crédito, y estipulaba ese 1 % del total más IVA,agrega el presidente de Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero negó al juez el 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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El presidente de la aerolínea explica que la primera comunicación con Rodríguez Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona quien le dijo que Rodríguez Zapatero "podría ayudarle" a acceder "a un crédito o ayuda pública" que mitigase la mala situación financiera de la compañía.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de Rodríguez Zapatero con un número oculto, en la que el empresario trasmitió al expresidente "la difícil situación financiera" de la aerolínea y la "necesidad de acceder" a un crédito público.

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Según el escrito, Rodríguez Zapatero "manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", además de precisar que, en adelante, las comunicaciones de la compañía se "mantendrían con una persona de su confianza", Julio Martínez.

"En dicha conversación (...), no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones", añade el escrito.

Afirma Martínez Sola que no conoció al expolítico en persona hasta 2024, "aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios". EFE