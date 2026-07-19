Evacuados el puerto y el aeropuerto de Áqaba (Jordania) por una "amenaza creíble"

Las autoridades jordanas han ordenado la evacuación del puerto y el aeropuerto internacional de la ciudad de Áqaba debido a una "amenaza creíble", según ha informado la Embajada estadounidense en el país árabe.

"Instamos insistentemente a todos los estadounidenses a evitar viajar al aeropuerto y al puerto. Continúen siguiendo las directrices de seguridad de las autoridades jordanas", ha indicado la Embajada norteamericana.

Asimismo recuerda que los ciudadanos estadounidenses deben evitar los desplazamientos a las bases militares y que desde el 2 de marzo los trabajadores no esenciales y familiares tienen prohibido permanecer en Jordania "por seguridad".

A los ciudadanos estadounidenses que continúen en el país les emplaza a evitar manifestaciones y grandes concentraciones de gente, así como "cualquier zona en la que haya fuerte presencia policial". Recomienda asimismo seguir las noticias y las instrucciones de las autoridades.

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Este mismo sábado dos militares estadounidenses murieron y otro más está desaparecido después de un ataque iraní contra la base de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país. También ha habido ataques iraníes contra objetivos en Kuwait y Bahréin en respuesta a las ocho noches consecutivas de bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Esta última escalada ha provocado la suspensión formal del memorándum de entendimiento que firmaron en junio ambos países con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

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