Agencias

Un militar libanés muerto y dos heridos por una explosión en el sur del país

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Un militar libanés ha muerto y dos más han resultado heridos por la explosión ocurrida en la localidad de Mansuri, en el sur de Líbano, según han informado las Fuerzas Armadas libanesas.

"Un soldado ha muerto y un oficial y otro soldado han resultado heridos por la explosión de un objeto sospechoso cerca de un vehículo militar en Mansuri, distrito de Tiro", ha informado el Ejército libanés en un comunicado.

El texto anuncia la apertura de una investigación para "determinar los detalles del incidente".

La televisión libanesa Al Manar ha informado por su parte de "varios heridos" por la deflagración de munición israelí sin detonar en la localidad de Mansuri.

La zona se encuentra en el sur de Líbano, objetivo desde hace meses de los ataques israelíes contra la milicia de Hezbolá. El conflicto se ha saldado con más de 4.000 muertos libaneses, 1,2 millones de desplazados y la ocupación 'de facto' del 6% del territorio libanés por parte de Israel desde el 2 de marzo, fecha del inicio de la última escalda.

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