Thibaut Courtois y Mishel Gerzig disfrutan del concierto de Mora en una noche repleta de rostros conocidos

El festival Starlite Occident continúa consolidándose un verano más como uno de los grandes puntos de encuentro de la música y el glamour en la Costa del Sol. En esta ocasión, el escenario de la cantera de Nagüeles recibió por primera vez a Mora, una de las figuras más destacadas de la música urbana latina, que conquistó al público con un repertorio en el que no faltaron algunos de sus grandes éxitos, como '512', 'La inocente' o 'Modelito'.

Hasta Marbella se desplazaron numerosos rostros conocidos para disfrutar del esperado concierto del artista puertorriqueño. Entre ellos destacaron Thibaut Courtois y Mishel Gerzig, que posaron muy sonrientes en el photocall junto a Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer antes de acceder al auditorio. Tampoco quiso perderse la cita Marlene Mourreau, que volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los rostros más llamativos del verano marbellí.

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Quien también disfrutó de la velada fue Estefanía Luyk, que acudió acompañada de sus hijos para compartir con ellos una noche muy especial. "Siempre es un placer venir aquí. Es un concierto que a mis hijos les encanta, Mora, y bueno, pues a disfrutarlo con ellos. Es un sitio donde la verdad que se pasa el tiempo estupendamente", explicó la modelo, feliz de combinar música y familia en uno de los enclaves más exclusivos del verano.

Por su parte, Marlene Mourreau no escatimó en elogios hacia el festival. "Este verano no se puede llegar a Marbella sin venir a Starlite. Es el sitio de las estrellas, donde se puede brillar y donde todo el mundo viene con mucho glamour", aseguró, dejando claro que el evento se ha convertido en una cita imprescindible del calendario estival.

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Entre los asistentes también se dejó ver la influencer Laura Canero, que no quiso perderse el debut de Mora en el festival, una actuación que hizo vibrar al público y confirmó el éxito de la apuesta de Starlite Occident por incorporar a las grandes figuras de la música urbana a su programación.