Colate, el admirador número uno de Samantha Vallejo-Nágera en su gran día como pregonera de Chamberí

Las fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí han vivido uno de sus momentos más especiales con el pregón de Samantha Vallejo-Nágera. La chef, muy vinculada al barrio madrileño en el que creció, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la celebración en un acto marcado por la emoción, los recuerdos y el respaldo incondicional de su familia.

Entre los asistentes destacó la presencia de su hermano, Colate Vallejo-Nágera, que siguió el pregón desde primera fila convertido en su admirador número uno. Orgulloso, el empresario no dejó de grabar con su teléfono móvil la intervención de Samantha, escuchando atentamente cada una de sus palabras y aplaudiendo al término de su discurso.

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Durante su pregón, la exjurado de 'MasterChef' recordó algunos de los momentos más importantes de su vida ligados a Chamberí, dejando claro el profundo vínculo que mantiene con el distrito. "Algunos besos me han robado, me han pedido matrimonio... ¿Cómo no amar este lugar? Es que no puede ser de otro modo", confesó emocionada ante los vecinos.

La cocinera también tuvo unas palabras para Bertín Osborne, cuya actuación prevista para las fiestas tuvo que ser suspendida por motivos de salud. Con humor, Samantha quiso restar dramatismo a su ausencia: "Esto ya llega a su fin, y os dejaba con Bertín, un artista de la escena y monumento nacional. Y le viene a sustituir un grupo fenomenal. Son de ayer, son de siempre... Son Siempre Así", bromeó, arrancando las sonrisas del público.

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Antes de su intervención, el concejal de Festejos de Chamberí, Jaime González, explicó a los asistentes los motivos de la cancelación del concierto del artista. "Bertín está pasando un día más delicado de salud. No que tenga que estar ingresado, pero sí delicado, lo que le impide poder cantar. Es una pena que no nos pueda acompañar", señaló.

Además, el edil reveló que ha mantenido varias conversaciones con el cantante en los últimos días y trasladó un mensaje de tranquilidad a los vecinos. "Hablé con él hace tres días, he vuelto a hablar hoy y nos manda todo el cariño y el ánimo de poder venir en cuanto pueda para ofrecer ese concierto con el que todos nos hemos quedado con las ganas. Espero que pronto se pueda hacer", concluyó.

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