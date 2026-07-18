Al menos 400 evacuados en el sur de Noruega por uno de los peores incendios de la historia reciente del país

Al menos 400 personas han sido evacuadas en el sur de Noruega a consecuencia de uno de los peores incendios de la historia reciente del país y registrado a las afueras de la localidad de Krokstadelva, en el municipio de Drammen, donde las llamas han devorado ya un centenar de viviendas.

Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en una casa adosada en torno a las 15.30 horas del viernes, hora en España peninsular y Baleares. El clima seco y los fuertes vientos expandieron las llamas por la zona residencial hasta el bosque colindante.

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Al menos tres personas han resultado heridas: un bombero, un miembro de la defensa civil y un civil, el primero por quemaduras leves y los otros dos por inhalación de humo. El civil ha sido hospitalizado pero su vida no corre peligro.

Ocho agentes de policía fueron examinados por personal médico tras inhalar humo durante la evacuación. Ninguno de ellos necesitó ser trasladado al hospital.

El jefe de bomberos intermunicipal de Vestfold (VIB), Jan Helge Kaiser, ha explicado en su último balance recogido por el diario 'Aftenposten' que sus equipos han conseguido detener las llamas que se acercan directamente a la ciudad pero los flancos del incendio siguen fuera de control.

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El jefe de los equipos de respuesta policial, Bard Olsen, ha estimado igualmente que el riesgo de propagación "se ha reducido" pero ahora mismo hay "pequeños incendios latentes en la zona".

El alcalde de Drammen, Kjell Arne Hermansen, ha confirmado la cifra provisional de evacuados, alojados ahora mismo en el centro de evacuación municipal, en varios hoteles del municipio y con amigos y familiares