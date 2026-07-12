Agencias

India confirma un nacional desaparecido y 10 rescatados tras el ataque del sábado al carguero 'Galaxy'

Guardar
Google icon
Imagen 4OQ6OUPYVZHHTPZDJRWNYHLGKI

La UKMTO, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica, ha recomendado este domingo a todos los barcos en Ormuz que extremen precauciones ante la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos a raíz de un ataque atribuido a Teherán contra el carguero 'Galaxy' que ha terminado con un marinero indio desaparecido.

El Ministerio de Exteriores de India ha confirmado que los servicios de rescate de Omán, al otro lado del estrecho, han rescatado a una decena de sus marineros pero el último todavía no ha sido encontrado.

"La Embajada mantiene un contacto estrecho con las autoridades omaníes, la dirección del buque y las partes interesadas, y está prestando toda la ayuda posible", añade el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

Mientras tanto, la UKMTO avisa que la situación ahora mismo en Ormuz es "grave", según su última actualización operativa de esta mañana en la que, sin embargo y frente a la declaración original iraní, asegura que la ruta sur del estrecho "permanece disponible y se ha ampliado para permitir el tráfico bidireccional".

PUBLICIDAD

"Los buques pueden transitar por la ruta sur sin coordinación. No existe ninguna autoridad que regule el paso ni el pago de tasas para ninguna ruta", ha indicado la agencia marítima británica con información adicional del Mando Central de la Marina de EEUU.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El tifón Bavi, ya debilitado, avanza por China tras dejar 134 heridos en Taiwán

Infobae

Zelenski lamenta la muerte de Graham, "líder decidido" y "ferviente defensor" de Ucrania

Infobae

Movilidad, aglomeraciones y riesgo de incendios convierten el eclipse del día 12 en un "reto", según Protección Civil

Movilidad, aglomeraciones y riesgo de incendios convierten el eclipse del día 12 en un "reto", según Protección Civil

La lateral española Sheila García deja el Real Madrid y ficha por el Inter de Milán hasta 2029

La lateral española Sheila García deja el Real Madrid y ficha por el Inter de Milán hasta 2029

La Bolsa española abona 26.399 millones en dividendos en la primera mitad de 2026, un 21,65% más

La Bolsa española abona 26.399 millones en dividendos en la primera mitad de 2026, un 21,65% más