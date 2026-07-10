Muere una civil rusa en la región fronteriza de Bélgorod tras ataque de un dron ucraniano

Moscú, 10 jul (EFE).- Una civil rusa murió este viernes tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

"En las cercanías de la localidad Dmitrievka del distrito de Shebékino, un dron FPV atacó un automóvil. Una mujer murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en la red de mensajería rusa MAX.

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El marido de la fallecida, que se hallaba también en el vehículo atacado, resultó herido y "fue trasladado al hospital regional de Shebékino".

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ronda las 80 personas. EFE