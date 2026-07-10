El precio de la vivienda usada se encarece un 8% en junio, según Hogaria

El precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó en junio los 2.156 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior y un alza del 0,4% frente al mes de mayo, según los datos de Hogaria.net, que sitúa en el 1,1% el alza del segundo trimestre respecto al trimestre anterior.

Además, apunta que 43 provincias registraron incrementos de precio durante el último mes, "reflejando que el ciclo alcista mantiene prácticamente intacta su intensidad", a pesar del descenso de las compraventas.

"En un mercado equilibrado, una reducción sostenida de las ventas terminaría traduciéndose en una moderación de los precios. Pero eso no está ocurriendo", han afirmado desde Hogaria.net.

De hecho, en el mes de mayo los registradores contabilizaron 56.468 compraventas, un 7,6% menos que un año antes, encadenando ya cinco meses consecutivos de descensos.

EL MERCADO SE POLARIZA

El informe de Hogaria revela que cada vez más hogares desean comprar una vivienda, pero una parte creciente se ha quedado excluida por el "fuerte incremento" acumulado de los precios, pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones de financiación mucho "más exigentes".

PUBLICIDAD

Otro indicador que ha confirmado este cambio de escenario se ha reflejado en que las firmas de hipotecas "continúan descendiendo", mientras aumenta el peso de las operaciones realizadas al contado.

Este fenómeno ha dibujado un mercado "cada vez más segmentado", según Hogaria.net, que destaca, por un lado, familias que necesitan financiación y encuentran crecientes dificultades para acceder al crédito, y por otro lado, compradores con elevada capacidad económica menos sensibles a la evolución de los tipos de interés.

PUBLICIDAD

"Esta dualidad explica por qué el mercado mantiene precios elevados incluso cuando disminuye el número de operaciones", han explicado desde Hogaria.

A esta situación se suma, a su juicio, que la construcción de vivienda nueva sigue muy por debajo de las necesidades del mercado, ya que, algunos factores como la escasez de suelo finalista o los elevados costes de construcción han limitado la incorporación de nuevas viviendas en zonas donde más se necesitan.

PUBLICIDAD

Con respecto al análisis provincial, los precios más elevados en junio se han situado en Baleares, con 5.046 euros el metro cuadrado, manteniendo el primer puesto, seguida de Madrid (4.209 euros por metro cuadrado) y Guipúzcoa (4.164 euros por metro cuadrado).

Tras ellas aparecen Málaga (4.009 euros por metro cuadrado) y Barcelona (3.746 euros por metro cuadrado), mercados donde la presión de la demanda continúa siendo extraordinariamente elevada.

Según Hogaria, probablemente esta situación continuará durante los próximos meses, ya que, por ahora, "no hay señales suficientes que anticipen una corrección significativa de los precios".