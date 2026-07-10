El Ibex 35 mantiene los 19.300 puntos tras abrir en tablas, con el crudo moderando su alza a 76 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes prácticamente en tablas con una ligera subida del 0,03%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener los 19.300 puntos y situarse en los 19.328 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que las Bolsas siguen influenciadas por los precios del petróleo.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el índice aumentaba su subida hasta el 0,35%, rozando así los 19.400 enteros, llegando a marcar 19.397 enteros.

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 76,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 0,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 72 dólares después de avanzar igualmente un 0,2%.

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En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Arcelormittal (+3,5%) y Telefónica (+0,9%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Fluidra (-0,9%) y Ferrovial (-0,8%).

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo positivo, con ganancias del 0,1% para Francfort y París, mientras que Milán se alzaba un 0,4% y Londres un 0,3%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1442 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,513%.