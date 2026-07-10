El Ejército de Malí anuncia la "neutralización" de "un centenar de terroristas" en el norte del país

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de "un centenar de terroristas" en una serie de operaciones junto al Africa Corps ruso en Anéfis y Tabrachat, en el marco de la respuesta a las ofensivas lanzadas durante los últimos meses por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, y el grupo rebelde tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha señalado que estas operaciones han estado respaldadas por trece bombardeos, antes de agregar que se saldaron con "un centenar de terroristas neutralizados" y la destrucción de seis vehículos de combate y una camioneta.

"El Estado Mayor del Ejército reafirma la determinación firme y constante de las Fuerzas Armadas a la hora de mantener, con disciplina, rigor y compromiso, las operaciones contra los grupos armados terroristas en todo el territorio nacional", ha señalado en un comunicado en redes sociales.

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Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa ruso-- ha anunciado que el líder de JNIM, Iyad Ag Ghali, ha resultado herido en las operaciones en Anéfis. "No corras, Iyad, te ayudaremos", ha afirmado la organización a través de un mensaje.

Previamente, el Africa Corps había recalcado que las operaciones en la zona eran "solo el principio". "En una hora de combate has perdido 50 camionetas y a más de 300 de tus chacales radicales", ha dicho, en un mensaje dirigido específicamente al líder de la rama de Al Qaeda, uno de los terroristas más buscados en la región del Sahel.

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"El mundo entero verá que eres un comandante incapaz y que todos comunicados son mentira, como la captura de Anéfis", ha amenazado. "Pronto tus sucios chacales dejarán de creer en ti. Igual que los aterrorizados terroristas del Azawad, asustados por las batallas en Anéfis, ya no creen en Alghabass", ha señalado, en referencia a Alghabass ag Intalla, líder del FLA.

"Oímos en la radio cómo tus chacales suplican ayuda presas del pánico. Pero no habrá ayuda. La muerte te espera. ¡Huye, Iyad!", ha reseñado el Africa Corps, que ha anunciado además la muerte de un guardaespaldas de Bilal Ag Shérif, líder del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA)y ha adelantado que este viernes realizará un importante anuncio, sin más detalles.

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Los comunicados han sido publicados después de que el Ejército maliense asegurara el lunes que sus tropas, apoyadas por el Africa Corps, habían logrado "retomar la iniciativa" tras la nueva ofensiva lanzada el sábado por el FLA en el norte de Malí, logrando "controlar la situación" en todas las ciudades atacadas.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de la ofensiva a gran escala lanzada a finales de abril por el FLA y el JNIM, que desde entonces ha reivindicado varios ataques y ha impuesto un bloqueo parcial sobre la capital, Bamako, a pesar de lo cual el jefe de la junta militar, Assimi Goita, ha asegurado que la situación está bajo control.

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.