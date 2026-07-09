La inflación industrial de China escala a máximos de casi 4 años, mientras que el IPC se debilita

El índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de junio en el 4,1% interanual, frente a la subida del 3,9% del mes de abril, lo que representa el mayor encarecimiento de los precios de producción en el gigante asiático desde julio de 2022, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística.

De este modo, la inflación industrial cumple su cuarto mes consecutivo al alza, coincidiendo con los meses de conflicto en Oriente Próximo, tras haber registrado bajadas durante 41 meses consecutivos.

No obstante, a pesar del aumento interanual de los precios de producción industrial, la lectura mensual del índice mostró en junio una bajada del 0,3% respecto del mes anterior, frente a la subida del 0,5% en mayo, lo que representa la primera caída mensual desde febrero, según los datos de la oficina estadística china, que apuntó a la moderación observada en los precios internacionales del petróleo.

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De su lado, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró una subida interanual del 1%, dos décimas menos que el dato del mes anterior. La tasa de inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en el 1% interanual, una décima por debajo de la lectura de mayo.