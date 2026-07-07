Los Sanfermines de 2026 viven su primer encierro, rápido y emocionante

Pamplona (España), 7 jul (EFE).- Los Sanfermines, la fiesta más internacional de España, vivieron este martes su primer encierro, con una carrera de toros rápida y emocionante, que no dejó ningún herido por asta.

Los encierros, la imagen más emblemática de estas fiestas, consisten en una carrera de los seis toros bravos que se torean por la tarde, acompañados por otro grupo de mansos, por las calles del centro de Pamplona (norte), desde los corrales de Santo Domingo hasta el coso, a lo largo de más de 800 metros, que recorren miles de personas corriendo junto a los animales.

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En una mañana de reencuentros y emociones por ser la primera de la fiesta, la marcha de la manada, formada por bravos de la ganadería de Fuente Imbro, resultó agrupada y veloz, con caídas de mozos, algunos de los cuales precisaron asistencia médica por golpes y contusiones.

Puntual con las campanadas que a las 8 de la mañana (6.00 GMT) sonaron en la iglesia de San Cernin, la manada dejó los corrales agrupada y encabezada por los mansos, aunque uno de los toros ya comenzó en ese tramo a tomar el lado izquierdo y a mirar a los mozos que le acompañaban cerca.

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El grupo enfiló con velocidad el recorrido, hasta entrar en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

La torada siguió agrupada, salvó la curva de la calle Mercaderes, de forma limpia sin chocar contra el vallado, y tomó la famosa calle Estafeta con ímpetu.

En este tramo el grupo se estiró, lo que propició la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos aprovecharon para ponerse ante las astas.

También la velocidad propició que los mozos sufrieran numerosas caídas.

Con los balcones de la calle abarrotados, el público acompañó con expectación la carrera, que en algunos momentos fue peligrosa.

Ya en el callejón de la plaza, la torada se separó algo más, lo que hizo que la entrada al coso fuera escalonada y se cerró cuando los cronómetros rondaban los 2 minutos y 20 segundos de carrera.

Los bravos de Fuente Ymbro serán lidiados esta tarde en la Monumental de Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

Tras el encierro, tres personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN), uno de ellos, un varón mayor de 25 años, con traumatismo craneal, otro corredor, de entre 18 y 25 años, con contusión en la pierna y el tercero, mayor de 25 años, con contusión en el pie. EFE

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