Las 'cucarachas' de la India recuperarán su cuenta de X por orden del Tribunal Superior

Nueva Delhi, 7 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Delhi ordenó este martes desbloquear la cuenta de X del 'Partido de las Cucarachas' (en inglés Cockroach Janta Party, CJP), un movimiento satírico indio que cuenta con millones de seguidores en redes sociales y que durante semanas ha liderado protestas en contra del sistema educativo en el país.

La cuenta había sido bloqueada en la India el 21 de mayo, pocos días después de su creación, a petición del Gobierno central, que argumentó que sus publicaciones podían generar "caos" entre estudiantes y padres durante el examen nacional de acceso a la carrera de Medicina, el NEET.

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El CJP, que para entonces tenía más de 200.000 seguidores en X y que ya amasa casi 22 millones de seguidores en Instagram, ha asegurado que el bloqueo fue un acto de censura política.

El Tribunal revocó la orden de bloqueo al considerar que esa preocupación ya no tenía relevancia, dado que el examen ya se celebró, según informó el portal jurídico Live Law.

"Esta es una gran victoria no solo para la CJP y el movimiento, sino también para la libertad de expresión y los derechos digitales. Seguiremos alzando la voz de los jóvenes, tanto en línea como fuera de ella", celebró el líder de las 'cucarachas', Abhijeet Dipke.

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Hasta el momento, la cuenta de X sigue apareciendo bloqueada "en respuesta a una demanda legal".

Simpatizantes del CJP han protagonizado desde comienzos de junio protestas en varias ciudades del país para exigir la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan políticamente de las irregularidades registradas en varios exámenes oficiales.

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En Nueva Delhi, decenas de manifestantes protagonizan desde hace dos semanas una sentada indefinida en Jantar Mantar, un punto habitual de protesta en la capital india. Entre ellos se encuentra el activista Sonam Wangchuk, una de las figuras más visibles de la movilización, que este martes cumplió diez días en huelga de hambre.

"El señor Sonam ha perdido más de seis kilos y su presión arterial también está bastante baja. ¿Cuándo despertará el Gobierno?", escribió Dipke en X.

El llamado "Partido de las Cucarachas" surgió a mediados de mayo en respuesta a unas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien comparó a jóvenes desempleados y activistas digitales con "cucarachas" y "parásitos sociales".

Detrás de este fenómeno se encuentra Dipke, un joven indio residente en Estados Unidos y que trabajó entre 2020 y 2023 en el equipo de comunicación del Aam Aadmi Party (AAP), una formación de la oposición centro-izquierda con mucha fuerza política en la capital. EFE

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