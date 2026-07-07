La OTAN anuncia refuerzos de sus sistemas de vigilancia aérea y reabastecimiento en vuelo

Ankara, 7 jul (EFE).- La OTAN anunció este martes nuevos acuerdos para reforzar sus sistemas de vigilancia aérea y alerta temprana y de las capacidades estratégicas de transporte aéreo y reabastecimiento en vuelo, tanto a nivel de la Alianza como nacional, en el Foro de la Industria de Defensa que copa la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inauguró el foro con el anuncio de "nuevos proyectos de gran envergadura" y auguró la firma de "contratos por valor de miles de millones de dólares" durante el día.

"Se trata de capacidades que realmente se crean en la OTAN, no por una sola nación, sino por varias que colaboran estrechamente, y así es como hacemos que nuestra Alianza sea más poderosa", recalcó.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue que varios países aliados (España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido) se han aliado para poner en marcha un nuevo proyecto multinacional para una flota de aviones militares Airbus A400M.

PUBLICIDAD

La Alianza explicó que la iniciativa multinacional del A400M sigue los pasos del éxito de la flota multinacional del avión cisterna polivalente Airbus A330 (MRTT), del que recibió el primer aparato en 2020, con un sistema en el que los países participantes ponen en común los aviones y comparten los costes, beneficiándose así de las economías de escala.

El proyecto también permite a los aliados participantes cooperar en ámbitos como la adquisición conjunta, el apoyo logístico o la formación.

El Airbus A400M proporciona a la OTAN y a las fuerzas aliadas una flexibilidad operativa mucho mayor y permite el desplazamiento de recursos militares por toda la Alianza tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto y crisis. Cuenta con una gran capacidad de carga y un largo alcance, lo que le permite acceder a lugares a los que muchos aviones de mayor tamaño no pueden llegar, recordó la OTAN.

PUBLICIDAD

Además, la organización anunció que Finlandia se ha unido a la iniciativa MRTT, de la que ya formaban parte Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia.

Juntos, comunicaron también la inminente entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT, lo que acerca a la flota a su capacidad total de doce aviones.

Por otro lado, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega anunciaron la adquisición de hasta cinco aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton de la estadounidense Northrop Grumman para reforzar la fuerza de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) de la OTAN.

Los nuevos aviones complementarán la flota del Sistema de Vigilancia Terrestre de la Alianza (AGS), que opera desde la base aérea de Sigonella, en Italia.

Los aviones Triton ofrecen capacidades tecnológicas de última generación. Diseñados específicamente para la vigilancia marítima, pueden mantener vuelos de 24 horas a una altitud de más de 15 kilómetros, apuntó la OTAN.

Equipados con sensores de largo alcance, los aviones Triton aumentarán la capacidad de los Aliados para detectar amenazas de forma temprana, proteger las líneas de comunicación marítimas y apoyar operaciones en regiones exigentes, como el Ártico y el Alto Norte.

PUBLICIDAD

Se creará un consorcio industrial transatlántico para proporcionar esta capacidad: Northrop Grumman se encargará de la construcción de los Triton, mientras que Airbus y otras empresas europeas proporcionarán el segmento terrestre, los servicios de gestión de datos, el mando y control, la infraestructura y el apoyo a las misiones.

Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega participan en esta iniciativa.

Finalmente, once países (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Rumanía y Suecia) anunciaron la adquisición conjunta de aviones GlobalEye de la firma sueca Saab como nuevo Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la OTAN.

PUBLICIDAD

Según la Alianza, se trata de un "paso significativo" para la modernización de las capacidades de vigilancia aérea y alerta temprana de la OTAN, al sustituir parte de la anticuada flota de Boeing E-3, una de las pocas bazas militares en posesión de la organización.

El sistema GlobalEye proporcionará una vigilancia avanzada y multidominio en el aire, la tierra y el mar desde una única plataforma, y ofrecerá una detección y un seguimiento mejorados de amenazas complejas, como enjambres de drones, misiles balísticos y misiles de crucero.

PUBLICIDAD

"Es un gran día para la industria de defensa sueca y el resultado de muchos años de colaboración entre las autoridades suecas y Saab. Esto demuestra que Suecia se toma muy en serio la defensa y la seguridad y que cuenta con una industria de defensa única", afirmó el primer ministro de país, Ulf Kristersson, en el foro. EFE

(vídeo)(foto)