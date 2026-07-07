El incendio cerca de Perpiñán (Francia) no avanza, pero no está controlado y hay 12.000 evacuados

París, 7 jul (EFE).- El incendio que se declaró el sábado por la tarde en un macizo prepirenaico a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Perpiñán, que ha quemado 4.900 hectáreas de monte y que ha conducido a evacuar a 12.000 personas no ha avanzado en la noche, pero los bomberos consideran que no está controlado.

Pierre Regnault de la Mothe, el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, insistió a primera hora de la mañana en una conferencia de prensa en pedir "a la población evacuada" que no vuelva a sus casas "hasta nueva orden".

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Regnault de la Mothe señaló que se han contabilizado once heridos leves, entre los cuales siete bomberos en el que ya se considera el mayor incendio en medio siglo en el departamento, que ha calcinado decenas de edificios, entre casas, almacenes agrícolas, coches, maquinaria agrícola y frutales.

También indicó que 800 bomberos están movilizados sobre el terreno, a los este martes debían venir a reforzar su trabajo refuerzos aéreos anunciados el lunes por el ministro francés del Interior, Laurent Núñez.

En concreto, a la flota de aeronaves que estuvo operando el lunes se iban a sumar ocho aviones bombarderos de agua adicionales, de los cuales seis del mecanismo de solidaridad europeo procedentes de España, Chipre y Suecia.