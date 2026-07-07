El Gobierno nombra a Antonio Ansón nuevo director de la Agencia Tributaria tras la salida de Soledad Fernández

El Consejo de Ministros aprobará en la reunión de este martes en nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en sustitución de Soledad Fernández, quien solicitó su relevo hace unas semanas, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado fuentes de Hacienda a Europa Press.

Antonio Ansón Latorre (Zaragoza, 1962) desempeñaba desde abril de 2025 el puesto de director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Hacienda ha destacado que el "profundo conocimiento" de Antonio Ansón sobre la Administración tributaria y del sistema fiscal español, unido a su experiencia directiva en la función pública y a su sólida trayectoria internacional, avalan un perfil "especialmente cualificado" para asumir la dirección de la Agencia Tributaria en esta nueva etapa.

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El nombramiento se produce después de que la hasta ahora directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, solicitara su relevo al frente del organismo. El propio ministro de Hacienda, Arcadi España, ha contado que cuando le nombraron ministro mantuvo reuniones con los altos cargos del Ministerio y la directora de la Agencia Tributaria le manifestó que, después de varios años al frente del organismo, su intención era que la relevaran con normalidad.

En esa reunión, el ministro le sugirió esperar al finalizar la Campaña de la Renta para relevarla, por lo que una vez terminada la Campaña a finales de junio, ahora se ha procedido el nombramiento de su sucesor.

Además, la salida de Soledad Fernández coincidirá con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se han resuelto, por lo que siguen en sus puestos.

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TRAYECTORIA DEL NUEVO DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, el nuevo director de la Agencia Tributaria, Antonio Ansón, es también máster en Dirección Pública (2010) y ha completado el Programa de Liderazgo Digital para Administraciones Públicas (2023) ambos impartidos conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

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Inspector de Hacienda del Estado desde 1999 y vinculado a la Agencia Tributaria como Técnico de Hacienda desde 1988, cuenta con una amplia trayectoria profesional en la Administración tributaria, donde ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad.

A lo largo de su carrera ha asumido funciones clave en distintos ámbitos de la gestión tributaria. Fue responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010.

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Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011. Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

EXPERIENCIA EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD).

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En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Tras su regreso a España a finales de 2022, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025).

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