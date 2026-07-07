El ataque contra refinería rusa de Omsk repercutirá en la vecina Kazajistán, según experto

Astaná, 7 jul (EFE).- El ataque ucraniano de ayer contra la refinería rusa de Omsk repercutirá en Kazajistán, cuya frontera se encuentra a 100 kilómetros de la capital regional homónima, según comentó a EFE un experto kazajo.

Astaná compra diésel y queroseno a Rusia, que tiene un grave déficit de combustible debido a los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera y logística, por lo que la crisis puede extenderse a la vecina nación centroasiática, afirma el experto económico Denís Krivoshéyev.

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"Kazajistán no es completamente autosuficiente en combustibles. Es positivo que el Gobierno esté prestando atención a este desafío", señala Krivoshéyev.

Otros expertos ya advertían con antelación del riesgo para Kazajistán de un posible ataque contra la refinería de Omsk, la mayor del país en términos de capacidad de refinación de petróleo (aproximadamente el 10 % de capacidad total de todo el país), pero no querían hacer público su temor para no crear un efecto llamada.

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A la misma vez, cada año Kazajistán también sufre de desabastecimiento de combustible durante la temporada de cosecha de cereales, uno de sus principales productos exportadores, que según Krivoshéyev esta vez tendrá implicaciones mayores debido a que en dicha época se aliviaban con importaciones rusas.

"El número de vehículos crece constantemente y, en consecuencia, también lo hace el consumo de todo tipo de combustible. Si bien antes la solución residía en los suministros rusos, ahora es inútil esperarlos", explica.

Peores son las estimaciones para el queroseno, ya que la república importa la mitad de dicho combustible de aviación de Rusia.

"Podríamos, por supuesto, cambiar al combustible chino, pero no hay infraestructura, o mejor dicho, es mínima", añade.

Por ello, el experto llama a que las autoridades tomen medidas drásticas, como detener por completo el repostaje de naves comerciales y de tránsito extranjeras e iniciar un programa de reserva de combustible.

"Lo principal es entender que se trata de una cuestión de seguridad nacional. La situación solo empeorará", vaticina.

Las autoridades kazajas comunicaron anteriormente aumentar los controles fronterizos para evitar el contrabando de combustible por parte de ciudadanos rusos, que cruzan la frontera con Kazajistán para repostar y llenar cisternas.

En los últimos días se registraron 61 intentos de contrabando por volumen superior a tres toneladas, según el viceministro de Finanzas kazajo, Yerzhán Birzhánov.

Las autoridades también están vigilando gasolineras en las que aumentaron anormalmente el volumen de servicio.

Por otro lado, los ataques contra las refinerías rusas, que en las últimas semanas, además de Omsk, golpearon a las regiones de Yaroslavl, Nozhni Nóvgorod y Sarátov, afectan al flujo de productos kazajos que envían a procesar a Rusia.EFE