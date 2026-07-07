Cristiano Ronaldo se despide de su último Mundial entre lágrimas tras su dolorosa derrota frente a España

20 años y 6 Mundiales después de su debut en el torneo 'rey' del fútbol en 2006 con 21 años, Cristiano Ronaldo ha tenido la despedida que nunca le hubiese gustado: con Portugal perdiendo frente a España por 0 a 1 con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 después de un partido gris en el que, por mucho que lo intentó, estuvo lejos de mostrar su mejor versión y decir adiós a la Copa del Mundo como se merecía, como uno de las leyendas vivas de la historia del balón.

Y aunque el astro luso ha dejado claro en numerosas ocasiones que la palabra retirada no entra por el momento en sus planes a pesar de sus 41 años -"lo haré cuando yo quiera y no cuando quieran los demás" ha zanjado- el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sí era el último para él, y tenía la esperanza (no solo él sino también todo su país) de llevar a Portugal a la gloria y poner así el broche de oro a una carrera de récord.

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Pero no pudo ser. 'La Roja' -ironías de la vida, ya que Georgina Rodríguez es española, sus hijas Alana Martina y Bella Esmeralda han nacido en Madrid y ha encontrado en nuestro país su segundo hogar- se cruzó en su camino en octavos de final, y Cristiano se ha despedido del Mundial desolado y sin poder contener las lágrimas, demostrando que las leyendas son humanas y también lloran.

Un partido que su mujer y sus pequeños siguieron en la distancia, como la influencer compartió a través de sus redes sociales minutos antes del pitido inicial del partido. Tras su amarga derrota, ha querido reivindicar la figura del futbolista reposteando en sus historias una publicación de Nike muy significativa, protagonizada por una imagen de Ronaldo con el mensaje "His legends lives on" ("Su leyenda continúa").

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