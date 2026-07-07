Color, autonomía y grabación de audio integrada: así son los nuevos auriculares inalámbricos Nothing Ear (3a)

Nothing ha presentado los nuevos Ear (3a), que ofrecen hasta 24 horas de reproducción con la cancelación de ruido activa, y llegan con dos herramientas de grabación de audio y llamadas que funcionan directamente en los auriculares.

Los auriculares inalámbricos Ear (3a) se dirigen a una generación de usuarios que "entiende la tecnología omo una extensión de su personalidad" y para ello, Nothing ha optado por un diseño "divertido" y colorido, que mantiene la estética transparente de la marca.

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Llegan con un estuche de carga que también ha sido rediseñado para mostrar formas redondeadas, inspiradas en los pastilleros y los envases termosellados, que incopora un indicador LED con el que se puede consultar el nivel de batería, el estado de carga y el proceso de emparejamiento.

Nothing ha destacado la autonomía de estos auriculares, que aguanta todo el día. Su batería ofrece hasta diez horas de reproducción y hasta 42 horas en total con el estuche de carga cuando la cancelación de ruido (ANC) está desactivada. Con ANC activado, ofrece hasta seis horas de reproducción con los auriculares y hasta 25 horas en total con el estuche.

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Los Ear (3a) ofrecen "graves más profundos y un mayor nivel de detalle" con el driver dinámico de 12mm que integran, que consigue unos graves hasta 5dB más intensos que la generación anterior, mientras que su ligero diafragma PMI reproduce unos agudos claros y precisos.

Cuentan con certificado para Hi-Res Audio Wireless y son compatible con LDAC, lo que permite a los Ear (3a) transmitir audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz. Ofrecen también Audio Espacial Estático, que amplía el sonido estéreo tradicional para crear una escena sonora más amplia e inmersiva.

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Ear (3a) ofrecen hasta 45 dB de cancelación activa de ruido de banda ancha (Wideband ANC) y actúa sobre un rango de frecuencias más amplio, especialmente entre los 400Hz y los 2.000Hz, donde, según ha explicado Nothing, se concentra gran parte del ruido ambiental cotidiano.

También cuentan con un modo Transparencia que permite escuchar los sonidos exteriores de forma natural. Y para que las llamadas se escuchen nítidas incluso en los días de viento o en espacios concurridos, emplean un sistema de reducción de ruido impulsado por IA que trabaja con tres micrófonos instalados en cada auricular.

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Además, la tecnología Audio Snapshot permite capturar fragmentos de audio (una clase online, una nota de voz) directamente desde los auriculares, para lo que integra 32MB de almacenamiento. Asimismo, estos auriculares permiten grabar llamadas y reuniones de hasta aproximadamente dos horas sin necesidad de sacar el teléfono. Estas grabaciones también se sincronizan

Tanto las grabaciones de Audio Snapshot como las de las conversaciones se sincronizan con la aplicación Nothing X, donde pueden reproducirse, editarse, compartirse y transcribirse.

Los nuevos Ear (3a) estarán disponible para su compra a través de nothing.tech a partir del martes 7 de julio, con un precio 99 euros. Pueden encontrarse en los colores negro, blanco, amarillo y rosa.