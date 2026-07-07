Clavijo valora el cierre de filas de Canarias con Venezuela y augura que la ayuda "durará muchos años"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes que las instituciones isleñas "han estado a la altura cerrando filas" con la tragedia social y humanitaria de Venezuela tras los dos terremotos y augurado que la ayuda "durará muchos años".

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha felicitado al equipo del viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, por el trabajo de coordinación realizado a través de las 22 entidades canarias desplegadas en el país.

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Ha valorado que "no es operativo" enviar contenedores a Venezuela porque la logística "está destrozada" por lo que se ha optado por utilizar a los países colindantes para garantizar que las ayudas lleguen.

Clavijo ha comentado también que se han habilitado 1,8 millones de urgencia para aumentar los beneficiarios de tarjetas de alimentos y medicamentos y destacado la coordinación y colaboración del Gobierno central, si bien no ha ocultado que el panorama "no es alentador" ya que se sigue "desescombrando" buscando víctimas o supervivientes y después habrá que acometer la reconstrucción.

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El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha indicado que los terremotos han dejado una situación "muy complicada" en Venezuela, con "miles de víctimas, desaparecidos y graves daños a viviendas e infraestructuras".

En esa línea ha indicado que siguen los acontecimientos "con dolor y especial preocupación" por la dimensión de la tragedia y los "estrechos vínculos de fraternidad y amistad" pues muchas familias canarias tienen hijos o nietos en Venezuela.

Ha comentado que ya hay cinco personas fallecidas originarias de La Gomera, entre ellas Chavela Jara, delegada del Gobierno canario, y tres personas ya han vuelto a la isla.

Curbelo ha valorado la "rápida" activación de la coordinación y las ayudas tanto del Gobierno canario como del central, "que están llegando de forma ordenada" y además se "evitan duplicidades" y se "prioriza lo que se necesita".

En ese sentido ha instado a mantener una "coordinación permanente" con todas las instituciones y tener un "canal único" de información y "aprovechar" a las asociaciones canarias que están desplegadas sobre el terreno.