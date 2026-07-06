Una famosa foca de una tonelada irrumpe en una comunidad de Australia

Bangkok, 6 jul (EFE).- Una famosa foca elefante, con un peso estimado de mil kilogramos, irrumpió recientemente en una comunidad costera de Tasmania, al sur de Australia, donde ha sido vista descansando sobre la arena o caminando en calles asfaltadas ante la mirada de decenas de curiosos.

El animal, llamado cariñosamente Neil, es un macho nacido en 2020, cuando fue marcado en las aletas por el Departamento de Vida Salvaje de la isla australiana, que desde entonces registra un par de visitas anuales para mudar su piel tras pasar largos períodos buscando alimento en alta mar.

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Estos días, en una de sus visitas, trabajadores de las agencias de conservación marina y otros departamentos gubernamentales han desplegado avisos en algunas vías que alertan sobre la presencia del animal, que suele ser inofensivo para las personas, según informó el medio público australiano ABC.

El portal indicó este lunes que cerca de 30.000 personas han firmado un documento en el que piden a las autoridades crear zonas restringidas para las visitas de Neil, que goza de popularidad en las redes sociales y pasa cerca de seis semanas en tierra cada vez que sale del mar para descansar.

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La petición incluye una propuesta de prohibir a turistas o no residentes de la isla acercarse a las zonas consideradas de hábitat de este elefante marino, que llegará a pesar cuatro toneladas en su vida adulta.

El Departamento de Vida Salvaje estima que unas 12 focas elefantes tocan tierra en Tasmania cada año y recuerda que las personas no deben tocar estos animales y por el contrario mantenerse a una distancia mínima de 20 metros o de 50 metros si se anda con perros.

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ABC dice que "las travesuras" de Neil han atraído a curiosos y a "una audiencia cada vez mayor a nivel mundial en las redes sociales", pero existe el temor de que las autoridades "se vean obligadas a sacrificar" a Neil si el público no mantiene la distancia. EFE

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