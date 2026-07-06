Sky cierra un acuerdo para comprar la división de medios y entretenimiento de ITV por 1.850 millones

La compañía de medios británica Sky, filial de Comcast, ha cerrado un acuerdo para la adquisición de la división de medios y entretenimiento de ITV por un importe total de 1.600 millones de libras (unos 1.850 millones de euros), que incluye también la deuda de ITV, una operación que unirá dos de los grupos mediáticos más relevantes de Reino Unido.

"La transacción propuesta une a dos de las organizaciones de medios más confiables, reconocidas y complementarias del Reino Unido para crear un negocio de medios más sólido, con el alcance y las capacidades necesarias para mantener la inversión en programación británica de calidad, fortalecer la credibilidad de las noticias y ofrecer más a las audiencias", han sostenido ambas compañías en un comunicado conjunto.

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El acuerdo contempla un pago inicial de 1.200 millones de libras (1.400 millones de euros), al que se sumarían otros 200 millones de libras (unos 230 millones de euros) sujetos a rendimientos publicitarios de la compañía. Asimismo, como parte de la transacción, Comcast venderá a ITV la productora 'Love Productions' por 200 millones de libras.

La empresa resultante de la operación representaría alrededor del 20% de todo el consumo televisivo de Reino Unido, situándose como la segunda compañía más relevante del país solo superada por la cadena de televisión BBC.

ITV Studios, división de producción de contenidos, queda fuera de esta transacción y continuará operando de manera independiente, sin embargo, una vez completada la adquisición, Sky ha acordado firmar un contrato para suministrar contenidos por valor de 2.100 millones de libras esterlinas (2.450 millones de euros) a lo largo de cinco años con ITV Studios.

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"La unión de Sky e ITV Media & Entertainment combina lo mejor de la televisión en abierto, la televisión de pago y el streaming, garantizando que los espectadores de todo el Reino Unido sigan disfrutando de una programación británica excepcional en un mundo en constante cambio", ha señalado el consejero delegado de Sky, Dana Strong.

"ITV ha evolucionado con éxito en un panorama mediático en constante cambio, lanzando y expandiendo ITVX y convirtiendo a ITV Studios en una fuerza importante en el mercado global de contenidos. Esta transacción aprovecha ese impulso para generar un valor claro y tangible para los accionistas", ha indicado la consejero delegado de ITV, Carolyn McDall.

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