Novartis pagará hasta 1.312 millones por la biotecnológica Myricx

El laboratorio suizo Novartis ha alcanzado un acuerdo para adquirir la empresa biotecnológica británica Myricx Bio por un máximo de hasta 1.500 millones de dólares (1.312 millones de euros), según informó la farmacéutica del país helvético, que reforzará así su cartera de productos oncológicos.

Según los términos del acuerdo, Novartis pagará 1.100 millones de dólares (962 millones de euros) por adelantado, con la posibilidad de realizar pagos adicionales por hitos de hasta 400 millones de dólares (350 millones de euros).

Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta al cumplimiento o la exención de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

"Myricx Bio ha desarrollado una prometedora plataforma de administración de NMTi (inhibidor de la N-miristoiltransferasa) con un mecanismo diferenciado que podría ampliar el uso de los ADC (conjugados anticuerpo-fármaco) en diversos tipos de tumores", ha declarado Fiona Marshall, presidenta de Investigación Biomédica de Novartis.

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