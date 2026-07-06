Microsoft lanza la versión preliminar de Azure Linux 4.0 para máquinas virtuales en Azure

Microsoft ha lanzado la versión 'preview' de su distribución de sistema operativo de código abierto Azure Linux 4.0, diseñado para llevar a todos los clientes de Azure la posibilidad de ejecutar cargas de trabajo basadas en máquinas virtuales en la infraestructura en la nube de la compañía, con la idea de disminuir el consumo de memoria y permitir tiempos de arranque más rápidos.

Conocido anteriormente como CBL-Mariner, la tecnológica anunció esta plataforma renombrada como Azure Linux en el marco de su conferencia Microsoft Build 2026, cuando la definió como "una única plataforma Linux con soporte de Microsoft, diseñada para funcionar en cualquier entorno de computación de Azure".

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Como ya explicó la compañía en ese momento, se trata de una distribución de Linux basada en paquetes RPM y derivada de la distribución Fedora. Es de código abierto, gratuita y está optimizada para la plataforma Azure.

Además, destaca por incluir exclusivamente los paquetes necesarios para cargas de trabajo en la nube y servidores. Esto significa que no está pensada para un uso en escritorio ni para aplicaciones con interfaz gráfica.

Con la nueva versión Azure Linux 4.0, Microsoft ofrece este sistema operativo, manteniendo su rendimiento, seguridad y simplicidad operativa, a todos los clientes de Azure. Esto incluye integración con servicios como Microsoft Defender para la nube, Azure Monitor, Azure Migrate, Inicio seguro y arranque confiable y Portal de Azure.

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Ahora, Microsoft ha lanzado la versión en vista previa de Azure Linux 4.0, de manera que los usuarios puedan probar sus capacidades implementando esta distribución directamente desde Azure Marketplace en cualquier máquina virtual de Azure o conjunto de escalado de máquinas virtuales.

Es decir, Microsoft ha lanzado Azure Linux 4.0, por primera vez, como una distribución Linux de propósito general para servidores en Azure, en lugar de ser un sistema de uso casi exclusivo de forma interna.

Entre sus novedades, incluye un kernel optimizado con controladores de invitado Hyper-V, optimización del rendimiento y refuerzo de seguridad validado en entornos de máquinas virtuales de Azure. Con respecto a esto último, Microsoft detalla sus funciones de seguridad como SeLinux para controles de acceso obligatorios.

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Igualmente, las vulnerabilidades críticas y de alta seguridad (CVE) se pueden abordar mediante la entrega de parches basada en acuerdos de nivel de servicio (SLA), es decir, de forma más directa dentro de unos tiempos determinados.

Con todo, Azure Linux 4.0 está disponible en el repositorio de GitHub con los archivos ISO, aunque, por el momento, solo se ha puesto a disposición como vista previa para pruebas y evaluación, por lo que Microsoft recomienda evitar su uso para producción.

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