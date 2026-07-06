Jefe de Parlamento libanés pide presión a Israel para detener destrucción en sur de Líbano

Beirut, 6 jul (EFE).- El presidente del Parlamento libanés y aliado del grupo chií Hizbulá, Nabih Berri, pidió este lunes al Gobierno del Líbano y a la comunidad árabe e internacional que presionen a Israel para que detenga "la destrucción y la demolición sistemática de aldeas" en el sur del país, al asegurar que buscan convertir amplias áreas en "zonas inhabitables".

En un comunicado difundido por su oficina y reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, Berri afirmó que las operaciones de destrucción se están acelerando en la ciudad de Bint Jbeil y en localidades de ese distrito, así como en Marjayoun, Nabatieh y Tiro.

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El dirigente consideró que estas acciones evidencian "la verdadera intención del enemigo israelí de convertir grandes áreas del sur del Líbano en zonas inhabitables" y sostuvo que esta situación "ya no se puede tolerar con el silencio" actual.

Este mensaje llega en la misma jornada en la que ANN informó de que el Ejército israelí centró sus operaciones en la localidad meridional de Nabatieh al Fawqa, donde drones lanzaron en menos de 15 minutos hasta dos "granadas aturdidoras" y, posteriormente, atacaron un vehículo en una carretera de la zona.

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Según Berri, la principal aspiración de la población del sur del Líbano sigue siendo el fin de la guerra, la liberación de sus tierras, el regreso a sus hogares y la reconstrucción de las zonas destruidas por la ofensiva israelí.

Al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva de Israel en el Líbano el pasado 2 de marzo, según el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE