Irene Villa se pronuncia sobre la nueva relación de Nuria Fergó tras su ruptura con su exmarido Juan Pablo Lauro

Un año después de su discreta ruptura con Juan Pablo Lauro tras tres años de amor en los que incluso llegaron a anunciar su boda, Nuria Fergó vuelve a estar enamorada. Hace unos días salía a la luz que la artista malagueña llevaría cuatro meses de relación con un empresaro y productor italoargentino llamado Claudio Bruno con el que, lejos de esconderse, se ha dejado ver ante las cámaras por primera vez de lo más sonriente y acaramelada después de una escapada romántica a La Toscana italiana confirmando que lo suyo se afianza a pasos agigantados y va muy en serio.

Y mientras Juan Pablo guarda silencio sobre el gran momento sentimental que atraviesa la triunfita, su exmujer Irene Villa -con la que tiene tres hijos en común y de la que se separó en 2018 tras 10 años de matrimonio- se ha mostrado tajante cuando la prensa le ha preguntado en el concierto de Juan Luis Guerra en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla por la nueva historia de amor de Nuria, con la que protagonizó algún 'encontronazo' en el pasado cuando la cantante dejó claro que nunca serían amigas.

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"Yo la verdad que siempre le he deseado lo mejor, cuando estaba también con mi ex y ahora, así que, que sea feliz, claro que sí, siempre se lo deseé, igual que se lo deseo a todo el mundo" ha expresado con una sonrisa.