España espera este verano a 43 millones de turistas extranjeros, un 6 % más

Madrid, 6 jul (EFE).- Los destinos turísticos españoles esperan este verano, entre junio y septiembre, hasta 43 millones de turistas internacionales, un 6 % más que en el mismo periodo de 2026, según los datos comunicados este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

El ministro de este departamento, Jordi Hereu, ha afirmado que estas previsiones "constatan que, en España, los objetivos de la política turística están dando sus resultados".

El cuanto al gasto previsto en destino, el Ministerio espera un desembolso conjunto en el cuatrimestre, hasta septiembre, de 64.000 millones de euros, un 10 % más interanual.

Para Hereu, España "está en un contexto de crecimiento, a pesar de que aún hay incertidumbres geopolíticas".

"Las previsiones demuestran el gran comportamiento y vigor del turismo nacional, con un patrón deseable de que el crecimiento del gasto en destino ha sido nuevamente mayor, en tasa interanual, que el de llegadas", ha añadido.

Los datos comunicados por Hereu han mejorado notablemente las previsiones que para este verano ofreció el pasado marzo, en plena crisis de Oriente Medio, la incertidumbre en el precio de los combustibles y los países emisores.

Tras la gran incertidumbre de primavera, que afectaba a España y a todos los países, "ahora podemos diseñar una realidad más perfilada y tener datos más consistentes", ha dicho Hereu.

Ha recordado que los datos positivos del turismo "se reflejan en el empleo", con más de 3 millones de afiliados, un 3,2 % más en tasa interanual, con una reducción de la temporalidad en torno al 20 % (1 de cada 5 trabajadores), frente a la relación 1 de cada 3 de hace un año.

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Más cerca de los 100 millones de turistas

Para Hereu, "es probable que lleguemos a superar la barrera de los 100 millones de turistas extranjeros a final de año".

Ha apuntado en este sentido que, de seguir esta tendencia, "es probable que ocurra y lo celebraremos a final de año".

El ministro ha comentado que, si en España se promueven las regiones de interior, la diversificación de las propuestas y la desestacionalización, "se puede seguir creciendo, si hacemos bien los deberes".

Entre enero y mayo, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un 5 % más que en los cinco primeros meses del año pasado.

El gasto en destino ascendió, en ese periodo, a 50.257 millones de euros, un 7,8 % más.

"Las cifras de mayo nos sorprendieron a todos", ha comentado sobre el gasto y la llegada de visitantes. Lo ha argumentado por los efectos y la incertidumbre de la crisis en Oriente Medio.

Todos los datos, ha apostillado el ministro de Turismo, "demuestran que el modelo turístico en España es muy resilente, ya que, nuevamente, ha afrontado con mucha fortaleza los nuevos desafíos y ha sido capaz de adaptarse a los acontecimientos internacionales".

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En su análisis, Hereu ha advertido de que España "no puede hipotecar el sector turístico por una visión cortoplacista".

Si las previsiones oficiales se cumplen para este verano, sumados los datos entre enero y mayo, España podría alcanzar la cifra de 80 millones de turistas extranjeros a 1 de octubre, lo que supondría un récord y, aún, a falta del último trimestres del año.

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