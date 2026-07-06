Empresas ucranianas y japonesas se unen para crear drones frente a desastres y defensa

Tokio, 6 jul (EFE).- Varias compañías ucranianas y japonesas han unido sus fuerzas en un nuevo clúster de drones que busca aprovechar la experiencia de combate de Ucrania en el uso de tecnologías militares para optimizar la respuesta de Japón ante catástrofes naturales y reforzar su seguridad nacional.

"Ucrania tiene experiencia en el uso de drones en condiciones extremas como la guerra, por lo que estas herramientas pueden revertir su uso a aplicaciones civiles", expresó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio de Ucrania en Japón, Katerina Yavorska, en una rueda de prensa en la que se habló del proyecto de cooperación.

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Según detalló, Ucrania ya posee una "gran base de drones" para el ámbito civil, testada además en escenarios complejos, por lo que esta cooperación sería la "respuesta ideal" para apoyar al país asiático en la gestión de catástrofes naturales o tareas de defensa.

"El uso de estas tecnologías puede facilitar la gestión de situaciones de emergencia o desastres naturales, ahorrando tiempo y salvando vidas", subrayó la presidenta de la institución, encargada de coordinar el denominado Clúster de Drones Japón-Ucrania (JUDC, por sus siglas en inglés).

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Esta plataforma de cooperación, establecida en mayo, une la experiencia de combate ucraniana con la industria japonesa con el fin de emplear drones para su uso en tareas civiles, y ofrecer una alternativa competitiva para aquellos otros países que necesitan reducir su dependencia de otros fabricantes.

"Se enfoca en entender cómo adaptar la tecnología militar al mundo civil para mejorar la infraestructura y futuro del país", explicó Yavorska, quien añadió que la alianza también ayuda a dotar de una "segunda vida" a estas tecnologías.

Aunque el principal enfoque del proyecto es el ámbito civil, diversas empresas integradas en el clúster, como la empresa nipona ACSL, también contemplan el desarrollo de herramientas de uso dual para reforzar la defensa del país, y ayudar a reducir la dependencia militar de países como China.

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Uno de los acuerdos más recientes involucró a la firma japonesa Terra Drone y a dos fabricantes ucranianos el pasado mes de junio, cuando se anunció que la compañía japonesa adquirió y fusionó ambas empresas con el objetivo de potenciar la producción de drones interceptores de bajo coste. EFE