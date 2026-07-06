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El porcentaje de ceros en Física duplicó al de los registrados en Euskera en la última PAU

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El porcentaje de ceros registrados en la asignatura de Física en la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) superó en más del doble al de Lengua Vasca y Literatura II, al suponer un 3,2% en el primer caso frente al 1,4% en el segundo.

Este dato ha sido aportado este lunes por la EHU, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se han dado a conocer los resultados de un análisis extraordinario de los resultados de esta prueba, que incluye una comparación con los datos de la convocatoria de 2025.

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Este análisis, según ha explicado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, se ha realizado ante la polémica suscitada en relación a los resultados de la prueba de Lengua Vasca y Literatura II, que incluso han sido llevados a los tribunales por un grupo de alumnos que han obtenido un cero en este examen.

(Habrá ampliación)

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