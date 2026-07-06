El porcentaje de ceros en Física duplicó al de los registrados en Euskera en la última PAU

El porcentaje de ceros registrados en la asignatura de Física en la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) superó en más del doble al de Lengua Vasca y Literatura II, al suponer un 3,2% en el primer caso frente al 1,4% en el segundo.

Este dato ha sido aportado este lunes por la EHU, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se han dado a conocer los resultados de un análisis extraordinario de los resultados de esta prueba, que incluye una comparación con los datos de la convocatoria de 2025.

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Este análisis, según ha explicado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, se ha realizado ante la polémica suscitada en relación a los resultados de la prueba de Lengua Vasca y Literatura II, que incluso han sido llevados a los tribunales por un grupo de alumnos que han obtenido un cero en este examen.

(Habrá ampliación)