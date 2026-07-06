El festival Encuentros de Arlés pone el foco en el desplazamiento entre territorios

París, 6 jul (EFE).- La edición 57 de los Encuentros de Arlés, uno de los mayores festivales del mundo dedicados a la fotografía, comienza este lunes en esta ciudad del sureste de Francia con el foco en figuras como William Klein, Martine Barrat, Ming Smith o Harry Gruyaert, y en la temática del desplazamiento entre territorios.

El viaje estará presente en exhibiciones fotográficas como 'Goudron Tangier-Cape Town', de Bruno Boudjelal, o 'Mediterranean, is this where we once lived?', de Anne-Lise Broyer, que figuran entre la cuarentena de exposiciones que se podrán ver, repartidas por los principales edificios históricos de Arlés.

PUBLICIDAD

Al continente africano y a la temática de la independencia remitirán propuestas como 'Ghana! Dreaming Independence', con obras de fotógrafos como Felicia Abban, James Barnor, Willis E. Bell o Efua T. Sutherland.

La exposición 'The Algerian Novel (a new chapter)', de Katia Kameli propone mirar más allá del mar Mediterráneo.

"De la atención prestada a los movimientos, las rutas, los pasos y las líneas de tensión que atraviesan estos territorios surge un nuevo mapa del mundo. Entre África y el Mediterráneo, entre las fronteras heredadas y los movimientos hacia la emancipación, los artistas reimaginan las geografías", destacó el presidente de los Encuentros, Christoph Wiesner, sobre esta temática que atraviesa el festival.

PUBLICIDAD

Sobre este certamen que se prolongará hasta el 4 de octubre, justo cuando comenzarán en Francia las conmemoraciones por el bicentenario de la invención de la fotografía, Wiesner resaltó que "mientras el mundo tiende a la simplificación", los Encuentros de Arlés buscan crear un "espacio para la complejidad y la atención", en busca de la belleza, la conexión y la libertad.

El festival será igualmente la ocasión de revisitar las obras de grandes fotógrafos internacionales, como el estadounidense William Klein en el año en el que hubiera cumplido 100 años o el belga Harry Gruyaert.

Flora y fauna también ocuparán un lugar destacado en esta edición gracias a una batería de exposiciones agrupadas bajo la temática 'Formas de vida', que recopilará las miradas de autores como Edward Steichen o Lisa Oppenheim.

La edición de 2025 registró una afluencia récord con 175.000 visitantes en total. EFE