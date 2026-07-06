Alibaba prohibirá Claude Code a sus empleados tras detectar funciones ocultas de identificación de usuarios chinos

Alibaba impedirá que sus empleados utilicen Claude Code de Anthropic a partir del próximo viernes 10 de julio, por preocupaciones de seguridad tras identificar código interno en el modelo que, a modo 'spyware', identificaba automáticamente su uso por parte de usuarios chinos.

La compañía de inteligencia artificial (IA) ya ha expresado en diversas ocasiones su intención de impedir que otras compañías de IA extranjeras accedan a sus modelos más capaces, con especial énfasis hacia empresas chinas, a las que acusa de realizar ataques de destilación utilizando Claude para mejorar sus modelos.

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En este marco, se ha dado a conocer que Anthropic publicó una versión de Claude Code que integraba código oculto con el que el modelo podía identificar cuándo estaba siendo utilizado por un usuario en China, sin que la persona lo supiese.

Así lo ha compartido un usuario llamado LegiMichel777 a través de Reddit, quien ha comprobado que, a partir de la versión 2.1.9.1 de Claude Code, publicada en abril, el modelo puede identificar si el usuario tiene un 'proxy' activado y, mediante "modificaciones invisibles en el mensaje del sistema", determinar si se está utilizando en China. Todo ello, de forma invisible para el propio usuario.

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Esta práctica de código oculto la ha confirmado el trabajador de Anthropic, Thariq Shihipar, en una publicación en la red social X, quien ha explicado que se trata de un "experimento" que la compañía lanzó en Claude Code durante el mes de marzo con el objetivo de "prevenir el abuso de cuentas por parte de revendedores no autorizados y proteger contra la destilación".

En concreto, ha aclarado que el equipo "ha implementado mitigaciones más sólidas desde entonces" y que su intención es "desactivar" este experimento desde hace un tiempo. Con todo, ha concluido asegurando que esta práctica "debería revertirse completamente" en la nueva versión publicada de Claude Code.

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Sin embargo, tras conocer estos hechos, desde Alibaba han determinado que Claude Code es ahora un 'software' "de alto riesgo" para la seguridad nacional, y ha decidido prohibir su uso por parte de sus empleados a partir del próximo viernes 10 de julio, según han detallado fuentes familiarizadas con la compañía de IA china y han recogido medios como Morningstar y TechCrunch.

Cabe recordar que, recientemente Anthropic denunció una operación masiva de Alibaba para replicar la tecnología de Claude mediante el uso de alrededor de 25.000 cuentas falsas, que accedían al modelo para copiar sus tecnologías mediante técnicas de destilación, de cara a entrenar sus propios modelos de IA Qwen a menor coste.

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