Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra un coche en el sur del Líbano

Beirut, 6 jul (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este lunes, entre ellas una directora de una escuela infantil, por el ataque de un dron israelí contra el vehículo en el que circulaban por una carretera de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, tras una semana de relativa calma y con bombardeos puntuales, informaron fuentes oficiales.

"Un dron israelí perpetró una masacre al atacar un vehículo todoterreno tipo Jeep Cherokee en la carretera de Nabatieh al Fawqa, causando la muerte de cuatro personas", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La ANN identificó a las víctimas mortales como la directora de la Escuela Pública Youssef Chmoun de Nabatieh al Fawqa, Esperanza Ghandour, quien viajaba en el automóvil junto a su madre, su empleada doméstica extranjera y un trabajador sirio tras haber inspeccionado el estado de la vivienda familiar en la localidad.

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Según el medio estatal, un dron israelí lanzó un misil guiado cuando circulaban cerca del Instituto de Formación del Profesorado de Nabatieh al Fawqa, matándolos a todos en el acto.

Este ataque mortal se da tras más de una semana de bombardeos puntuales contra diferentes localizaciones en el sur del Líbano, pero de los que las fuentes oficiales libanesas no habían reportado víctimas inicialmente.

El Ministerio de Salud Pública libanés informó el pasado viernes de que al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva de Israel en el Líbano el pasado 2 de marzo. EFE

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