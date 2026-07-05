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Rescatan a los secuestrados en una iglesia de Nigeria, salvo a una de las víctimas que murió en cautiverio

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El Comando de Policía del Estado de Ekiti, en el suroeste de Nigeria, ha logrado rescatar este sábado a los ciudadanos que permanecían secuestrados desde el pasado 28 de abril tras un asalto armado a una iglesia, salvo a una víctima que ha fallecido en cautiverio, según han informado fuentes oficiales.

A través de un comunicado oficial difundido por el portavoz del comando, Sunday Abutu, las autoridades han explicado que la liberación ha sido el resultado de una operación conjunta basada en labores de inteligencia.

"El exitoso rescate ha sido posible gracias a operaciones de inteligencia sostenidas y esfuerzos coordinados de la Policía nacional, el Ejército, el Cuerpo Amotekun (una fuerza de seguridad regional), cazadores locales y el Gobierno del estado", reza el comunicado.

"Las víctimas rescatadas han sido trasladadas al hospital para ser examinadas y tratadas médicamente, con el fin de determinar su estado de salud y garantizar que reciban la atención médica adecuada", ha añadido.

El comisionado de Policía de la entidad, Falade Adegoroye Micheal, ha elogiado la "sinergia" y el "profesionalismo" de todos los cuerpos civiles y militares involucrados, haciendo extensivo el agradecimiento al gobernador de Ekiti, Biodun Oyebanji, por el respaldo logístico e institucional brindado a las fuerzas del orden.

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La policía nigeriana mantiene un operativo en la zona para localizar y detener a los responsables del asalto, al tiempo que ha reiterado a la población a mantener la vigilancia y denunciar cualquier actividad sospechosa para frenar la ola de secuestros extorsivos en la región.

"Instamos a la ciudadanía a permanecer vigilante y a seguir apoyando a la Policía y a otros organismos de seguridad denunciando de inmediato cualquier persona o actividad sospechosa a la comisaría más cercana o a través del número de emergencia", ha concluido.

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