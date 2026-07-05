Peña destaca alianza con EE.UU. y celebra sus 250 años de independencia

Asunción, 4 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó este sábado la alianza que mantiene su país con Estados Unidos, nación a la que celebró por cumplirse esta jornada los 250 años de su independencia.

En su cuenta en la red social X, Peña apuntó que el gigante norteamericano tiene "la democracia constitucional más antigua del mundo" y recordó un fragmento del preámbulo de la Constitución estadounidense, que señala que "todos los hombres son creados iguales".

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"Hoy celebramos los 250 años de esta inmortal frase y nos unimos a nuestra hermana nación de los Estados Unidos de América para celebrar la democracia constitucional más antigua del mundo", dijo.

"Esos mismos valores de libertad, igualdad y derechos humanos nos encuentra hoy al Paraguay y los Estados Unidos como aliados inseparables, construyendo un futuro de prosperidad y grandeza para nuestros pueblos", agregó.

Paraguay es uno de los mayores aliados políticos de Estados Unidos en la región latinoamericana, un apoyo que el país del norte del continente ha devuelto con cooperación en seguridad y defensa.

La nación suramericana también es socia de Estados Unidos en el plano comercial. Un ejemplo de esto son las exportaciones totales de carne vacuna paraguaya, que en 2025 alcanzaron los 2.095,5 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como principales destinos. EFE

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