Kim supervisa una prueba misiles de crucero y sistemas de combate desde el destructor Kang Kon

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado una batería de pruebas de armamento realizadas desde el nuevo destructor Kang Kon, entre ellas el lanzamiento de un misil de crucero estratégico, en el marco del proceso de evaluación de las capacidades operativas del buque antes de su entrada en servicio.

Los ensayos han tenido lugar este viernes y respondían al plan de pruebas diseñado para comprobar el funcionamiento del sistema de combate del destructor, de unas 5.000 toneradas de desplazamiento, según ha informado este domingo la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

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"De acuerdo con el plan de pruebas para evaluar la potencia del sistema de combate del destructor Kang Kon, el 3 de julio se realizaron el lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos, la prueba de los sistemas de armamento principal, incluidos los cañones de cubierta y las armas automáticas (ametralladoras), y los medios de interferencia de radio (...) El estimado camarada Kim Jong Un observó la prueba", ha señalado la agencia estatal.

Según el mismo medio, estos ejercicios tenían como objetivo verificar la capacidad de "aplicar diversos tipos de sistemas de armas a bordo del destructor en combate". Tras presenciar las maniobras, Kim ha ordenado completar el proceso de pruebas e incorporar el buque en cuestión a la Armada norcoreana en un plazo de dos meses.

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Asimismo, el dirigente ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de disuasión militar del país y de seguir desarrollando medios para afrontar un eventual conflicto. "Afirmó que demostraremos mediante acciones más evidentes nuestra voluntad política y nuestra determinación de tener un poder absoluto", ha indicado la agencia oficial.

Kim ha presidido además una reunión consultiva sobre el desarrollo de la industria de construcción de buques de guerra, si bien no han trascendido más detalles sobre su contenido.

Por su parte, el Ejército de Corea del Sur confirmó este domingo que detectó el pasado viernes el lanzamiento de un misil de crucero desde un buque de guerra norcoreano en dirección al mar del Este (denominado mar de Japón por la comunidad internacional). Las autoridades surcoreanas están analizando el ensayo en coordinación con Estados Unidos.

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El Kang Kon fue botado el pasado mes de junio, aproximadamente un mes después de que sufriera un accidente durante su primer intento de puesta a flote, cuando el destructor volcó parcialmente.

Diversos analistas consideran que el misil empleado en las pruebas pertenece probablemente a la familia Hwasal de misiles de crucero y que Pyongyang pretende equipar con este tipo de armamento a sus nuevos destructores. Además, la denominación de "estratégico" utilizada por las autoridades norcoreanas apunta a que el sistema podría estar diseñado para portar una carga nuclear.

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El ensayo se produce semanas después de que Corea del Norte incorporara a su Armada el destructor Choe Hyon, también de 5.000 toneladas, destinado --según Pyongyang-- a proteger el mar Amarillo y reforzar la capacidad de disuasión del país.

Expertos surcoreanos interpretan, no obstante, que el régimen está acelerando el despliegue de una nueva generación de activos navales con potencial capacidad nuclear tanto en la costa occidental como en la oriental de la península.